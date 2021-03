​Ranking ATP. Djokovic w poniedziałek "historycznym" numerem jeden

Słynny tenisista Novak Djokovic w poniedziałek zostanie - jak sam o sobie mówi - historycznym numerem jeden. Rozpocznie 311. tydzień w karierze na czele rankingu ATP. W tym momencie prowadzi ex aequo ze Szwajcarem Rogerem Federerem. Serb ma kolejny cel - rekord trofeów w Wielkim Szlemie.

33-letni Djokovic ma w dorobku 18 zwycięstw wielkoszlemowych - Australian Open dziewięć: 2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21; French Open jeden - 2016; Wimbledon pięć - 2011, 2014-15, 2018-19; US Open trzy - 2011, 2015, 2018.



Jego znakomici rywale - Federer (w sierpniu skończy 40 lat) i Hiszpan Rafael Nadal (jest rówieśnikiem Serba) mają 20 wygranych w Wielkim Szlemie. Ale Nadal był na prowadzeniu na liście ATP "tylko" 209 tygodni.



Po niedawnym sukcesie w Melbourne Djokovic przyznał: "Teraz, gdy stałem się historycznym numerem jeden, czuję ulgę i będę mógł skoncentrować się głównie na Wielkich Szlemach".



Po profesjonalnym debiucie w 2003 roku w wieku 16 lat, serbski tenisista błyskawicznie awansował - do Top 100 w lipcu 2005 (94. miejsce), do Top 50 w czerwcu 2006 (40.), do Top 20 w październiku 2006 (16.), do Top 10 w marcu 2007 (10.). Pierwsze "podium" zajął 9 lipca 2007 (3.), a na pozycji lidera znalazł się 4 lipca 2011, dzień po pierwszym triumfie w londyńskim Wimbledonie; w finale pokonał Nadala.



Na liście ATP najlepszy z Polaków jest Hubert Hurkacz - 30. lokata.





Tenisiści najdłużej prowadzący w rankingu światowym:



1. Novak Djokovic (Serbia) 311 tygodni, począwszy od poniedziałku

2. Roger Federer (Szwajcaria) 310

3. Pete Sampras (USA) 286

4. Ivan Lendl (Czechosłowacja/USA) 270

5. Jimmy Connors (USA) 268

6. Rafael Nadal (Hiszpania) 209

7. John McEnroe (USA) 170

8. Bjoern Borg (Szwecja) 109

9. Andre Agassi (USA) 101

10. Lleyton Hewitt (Australia) 80