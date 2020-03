Pod hasłem "Rakietą w koronawirusa", wystartowała na portalu zrzutka.pl zbiórka pieniędzy na sprzęt ochronny dla personelu medycznego. Zaangażowali się w nią polscy tenisiści i tenisistki, m.in. Agnieszka Radwańska i Łukasz Kubot. Cel to zebrać 500 tys. złotych.

Zbiórka "Rakietą w koronawirusa" (link: https://zrzutka.pl/a8vmmn) powstała z inicjatywy Sandry Zaniewskiej, byłej polskiej tenisistki, a obecnie trenerki. "Na bieżąco obserwuję sytuację w polskich szpitalach. Najbardziej palący problem to brak środków chroniących lekarzy. Dlatego chciałam zaangażować swoje środowisko do wspólnego zbierania funduszy na ten cel" - wyjaśniła Zaniewska. "Zgłosiłam się z prośbą o pomoc do Fundacji Sensoria. Wspólnie zorganizowaliśmy 'Rakietą w koronawirusa'" - dodała inicjatorka akcji.

W zbiórkę zaangażowali się polscy tenisiści: Agnieszka i Urszula Radwańskie, Łukasz Kubot, Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Magda Linette, Iga Świątek, Alicja Rosolska, Katarzyna Kawa oraz Paulina Kania. Sportowcy zachęcają do wsparcia polskich medyków m.in. w swoich kanałach w mediach społecznościowych.

Zbiórka odbywa się z pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Jej celem jest uzbieranie 500 tysięcy złotych (a może nawet więcej) na podstawowe środki ochrony dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i sanitariuszy.

Fundacja Sensoria przekazała PAP, że "jako pierwsze zostaną zamówione przyłbice, maseczki z filtrami FFP3 i FFP2, kombinezony i rękawiczki". "Sprzęt trafi do placówek zmagających się z największymi deficytami sprzętowymi. Wiadomo już, że jako pierwsze będą to Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Szpital Miejski im. Jana Pawła w Rzeszowie oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie. Zostały również uruchomione zgłoszenia dla szpitali, które chciałyby otrzymać sprzęt" - dodano.

"Środki ochrony musimy zamówić jak najszybciej. Jeśli uda nam się uzbierać pieniądze do końca marca, zamówienie będzie u nas w pierwszej połowie kwietnia" - poinformowali organizatorzy. "Chcemy to jeszcze raz podkreślić, teraz walczymy nie tylko z koronawirusem, ale również z czasem!" - podkreślili.

Inicjatorzy akcji zaznaczają, że "każda przekazana złotówka ma sens i ogromną wartość".

Organizator zbiórki, Fundacja Sensoria, od 5 lat prowadzi akcje mające na celu pomoc potrzebującym. Prowadzi kampanię "BohaterON - włącz historię!", która zapewnia pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego oraz "Rakoobrona", która zajmuje się profilaktyką onkologiczną. Fundacja jest również zaangażowana w działania związane z walką z COVID-19. Prowadzi "Społeczną zbiórkę na zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem - liczy się czas!".

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ mhr/