Rafael Nadal jest bardzo dobrze znany miłośnikom tenisa. Zawodnik od ponad dwudziestu lat reprezentuje swój kraj na arenie międzynarodowej. W swoim dorobku ma wiele tytułów, a w całej karierze wygrał już 92 turnieje rangi ATP, w tym aż 22 zaliczanych do Wielkiego Szlema. Ponadto może pochwalić się również dwoma złotymi medalami przywiezionymi z igrzysk olimpijskich.

Obfitująca w sukcesy kariera 37-latka została brutalnie przerwana podczas tegorocznych rozgrywek w Australian Open . Wówczas Hiszpan doznał kontuzji biodra, która wykluczyła go z wielkich imprez. W mediach społecznościowych coraz głośniej mówiło się, że utytułowany sportowiec niebawem odstawi rakietę tenisową do kąta. Spekulacje fanów i dziennikarzy uciął wujek "Rafy".

Rafael Nadal spędza wakacje na Majorce. Jego posiadłość jest jak pałac

W 2013 roku 37-letni mężczyzna postanowił wydać pieniądze na luksusową posiadłość w Porto Cristo. Cena za nieruchomość zwala z nóg, bowiem nowy dom kosztował tenisistę ok. czterech miliona euro. Zawodnik lubi prowadzić wystawne życie, co zresztą widać po jego willi w ojczyźnie, która położona jest na wzgórzu, dzięki czemu może ze swoją rodziną nacieszyć oczy pięknym widokami na Morze Śródziemne. Warto zaznaczyć, że nie jest to jednak jedyna atrakcja w domu Nadala.