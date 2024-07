Rafael Nadal po raz pierwszy od 5 czerwca 2022 roku wystąpi w finale turnieju. Wtedy był to zwycięski mecz z Casperem Ruudem na Rolandzie Garrosie, teraz będzie to starcie w imprezie ATP 250 w szwedzkim Bastad z Argentyńczykiem Thiago Agustinem Tirante lub Portugalczykiem Nuno Borgesem.

ATP 250 w Bastad: Rafael Nadal w finale

Nadal wrócił do Bastad po 19 latach. W 2005 roku sięgnął po trofeum, teraz sam śmieje się, że "broni" trofeum. Jak na razie zrobił wszystko co trzeba, by ten żart stał się swego rodzaju rzeczywistością. W ostatnich dniach w singlu w 5-tysięcznej szwedzkiej miejscowości pokonał Leo Borga, Camerona Norriego i Mariano Navone.