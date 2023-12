Rafael Nadal zaskoczył swoją wypowiedzią, chodzi o karierę. "To nie ma sensu"

Rafael Nadal wróci w 2024 roku do cyklu ATP po długiej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi. Dla wielu miało to być takie pożegnanie z zawodowymi kortami, ale sam Hiszpan przyznał w czwartek, że nie może potwierdzić, iż to będzie jego ostatni sezon w karierze. Według tenisisty z Majorki "nie ma sensu" wskazywanie konkretnej daty.