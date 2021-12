"Cześć wszystkim. Chciałem ogłosić, że po powrocie do domu z turnieju w Abu Zabi, uzyskałem pozytywny wynik testu PCR na obecność COVID. Testy przeprowadzono, gdy przyjechałem do Hiszpanii" - przekazał na Twitterze Rafael Nadal.



Tenisista napisał, że wcześniej w Kuwejcie oraz w Abu Zabi był testowany co dwa dni, a wszystkie wyniki były negatywne.

Rafael Nadal zakażony koronawirusem

Nadal dopiero niedawno wrócił do gry po kontuzji.



"Miałem ostatnio wiele nieprzyjemnych momentów. Jestem teraz w domu i poinformowałem wszystkich, z którymi miałem kontakt, o wyniku mojego testu" - przekazał tenisista.

"W związku z tą sytuację muszę elastycznie dostosować swój kalendarz turniejów do mojej dyspozycji. Będę informował o wszelkich decyzjach na bieżąco" - dodał Nadal.