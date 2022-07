Rafeal Nadal wygrał z Taylorem Fritzem i awansował do następnej rundy Wimbledonu. Czterogodzinny, zacięty pojedynek okupiony był sporym wysiłkiem. Zwłaszcza ze strony Hiszpana, który musiał mierzyć się nie tylko z rywalem, ale i z problemami zdrowotnymi. Raz po raz na jego twarzy odmalowywał się grymas bólu. Doszło do tego, że przejęty tym widokiem ojciec tenisisty próbował gestem nakłonić go do poddania meczu . Nie tylko on był zdania, że Nadal powinien zrezygnować.

Mówili mi, że muszę wycofać się z meczu. To nie było łatwe, żeby skreczować w środku spotkania. Nawet gdy przez długi czas ten pomysł siedział w mojej głowie. Z drugiej strony zrobiłem tak kilka razy w swojej karierze. To coś, czego nie lubię robić. Jestem przyzwyczajony do bólu i do grania z problemami - wyjaśnił tenisista na pomeczowej konferencji prasowej.

Co konkretnie dolega wielokrotnemu zwycięzcy Wielkich Szlemów? Okazuje się, że od niedawna ma kłopoty z mięśniami brzucha. Z tego względu jego wimbledonowy półfinałowy mecz przeciwko Nickowi Kyrgiosowi stanął pod znakiem zapytania.

Sam Nadal, mimo najszczerszych chęci, wcale nie jest pewien, że będzie mógł wyjść na kort i powalczyć z Australijczykiem. Przyznał, że jest zaniepokojony swoim stanem zdrowia. "Te problemy z brzuchem dolegają mi od kilku dni. Teraz doszło do znacznego wzrostu bólu i ograniczeń. Przejdę badania, ale trudno mi na ten moment powiedzieć, czy zagram w piątek z Kyrgiosem" - wyznał na spotkaniu z dziennikarzami.

Jeśli hiszpański sportowiec wycofałby się z dalszego udziału w turnieju, oznaczałoby to bezpośredni awans Kyrgiosa do finału rozgrywek.

Zdjęcie Rafael Nadal, Wimbledon 2022 / PAP/EPA

Zdjęcie Rafael Nadal z problemami zdrowotnymi podczas meczu z Taylorem Fritzem, Wimbledon 2022 / PAP/EPA

Zdjęcie Rafael Nadal, Wimbledon 2022 / YOMIURI SHIMBUN / East News