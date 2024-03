Rafael Nadal wrócił, ale z gorzkim smakiem. Magiczna noc w Las Vegas

Rafael Nadal o poprzednim sezonie tenisa chciałby pewnie zapomnieć. Tak naprawdę prawie wszystkie zmagania swoich rywali Hiszpan musiał oglądać z perspektywy telewizora. Wielki mistrz bowiem doznał kontuzji biodra podczas Australian Open . Początkowo wydawało się, że przerwa potrwa ledwie kilka tygodni i na rywalizację w Roland Garros wielokrotny zwycięzca tej imprezy będzie gotowy. Nic takiego się jednak niestety nie wydarzyło i Nadal na kort wrócił dopiero we wrześniu.

Wówczas rozpoczął treningi, aby przygotować się, do być może ostatniego roku rywalizacji w swojej karierze, choć nie wyklucza, że grać będzie dłużej. W styczniu Hiszpan znów pojawił się na światowych kortach i niestety ponownie musiał zrobić sobie przerwę od gry. Podobnie, jak rok wcześniej, znów Nadal nabawił się kontuzji biodra. Tym razem faktycznie była to jednak drobnostka, bo 37-latek szybko wrócił do treningu i zadeklarował udział w prestiżowym Indian Wells.