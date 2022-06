Rafael Nadal stanowczo: Chcę zagrać na Wimbledonie!

Nadal na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu w fenomenalnym stylu zdobył 22. w swojej karierze tytuł wielkoszlemowy. Po meczu finałowym szczerze przyznał, że bardzo doskwiera mu kontuzja stopy i jeśli wciąż będzie musiał brać zastrzyki przeciwbólowe przed meczami, to zakończy karierę.

Hiszpan przeszedł jednak zabieg stopy i deklaruje chęc gry w Londynie. - Tydzień treningów po zabiegu dał mi odpowiedź, że jest szansa. Moim celem jest gra na Wimbledonie - mówi cytowany przez BBC.

Nadal ma pojawić się w Londynie około tydzień przed turniejem, by wziąć udział w pokazowym turnieju w Hurlingham, co ma pomóc w ponownej adaptacji do trawiastych kortów.

- Nie grałem na trawie trzy lata, więc muszę na nowo przywyknąć do jej warunków - dodał.

Wimbledon. Rafael Nadal zamierza wystąpić w Londynie

Hiszpan podzielił się też opinią na temat kondycji swojej stopy po zabiegu. - Jestem szczęśliwy, ponad tydzień po operacji nie kuśtykałem. Czasami jest dziwnie, bo są momenty kiedy po prostu nie czuję stopy, ale bóle, które uniemożliwiały mi grę ucichły - przyznaje.