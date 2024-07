Rafael Nadal rozbity w finale. Jego niemoc trwa już ponad dwa lata

Rafael Nadal szykuje się do igrzysk olimpijskich w Paryżu, aby w jak najlepszej formie podejść do rywalizacji na paryskich kortach ziemnych Hiszpan zdecydował się zagrać w turnieju ATP 250 w szwedzkim Bastad, gdzie w 2005 roku wygrał tytuł. Tym razem 38-latek zagrał w finale, ale w nim został rozbity przez Nuno Borgesa. To sprawia, że na jakikolwiek tytuł wielki mistrz czeka już ponad dwa lata. Ostatnim zdobytym pucharem jest ten za zwycięstwo w Roland Garros 2022.