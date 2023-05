Rafael Nadal przekazał fatalne wieści. Kolejne wielkie rozczarowanie

Rafael Nadal rezygnuje z gry w Rzymie. Co z turniejem na kortach Rolanda Garrosa?

Jeszcze niedawno wujek Rafy Nadala, Toni, przekonywał, że powrót na korty Hiszpana jest bliski. Co więcej, zapewniał, że turniej w Rzymie miał być swoistym sprawdzianem formy przed Roland Garros. "Ma zamiar wystąpić w Paryżu, choć do zmierzenia jego aspiracji tam ważne będzie to, jak będzie trenował w najbliższych tygodniach i co uda mu się ugrać na turnieju w Rzymie" - deklarował Toni Nadal. Teraz trzeba te zapowiedzi zweryfikować.