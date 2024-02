Rafael Nadal przekazał fanom smutne wieści. "Niestety"

Z pewnością nie tak Rafael Nadal wyobrażał sobie rozpoczęcie sezonu 2024. Zaliczany do tak zwanej "Wielkiej Trójki" hiszpański tenisista miał w Melbourne walczyć o 23. w karierze tytuł wielkoszlemowy, jednak w rywalizacji w 112. edycji Australian Open wyeliminowała go kontuzja, której 37-latek doznał podczas turnieju ATP w Brisbane. Warto przypomnieć, że w poprzednim roku z powodu problemów zdrowotnych utytułowany gwiazdor ominął prawie wszystkie ważne turnieje. Jeśli chodzi o rok 2023, wystąpił on jedynie w Australian Open, jednak z turnieju odpadł już na etapie drugiej rundy.