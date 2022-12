Rafael Nadal przegrał pierwszy mecz w sezonie. "To nie katastrofa"

Nadal wrócił do gry po szarpanej drugiej części minionego sezonu , w której zmagał się z kontuzjami brzucha, żeber i stopy. Na początku 2022 roku wygrał wielkoszlemowe Australian Open i Roland Garros, jednak podczas Wimbledonu doznał urazu mięśni brzucha, przez co musiał się wycofać z rywalizacji. Od tego czasu zagrał tylko w czterech turniejach.

"To nie katastrofa. Mogę zagrać lepiej i muszę to zrobić. Nie grałem od dłuższego czasu, a mój rywal ostatnie spotkanie rozegrał dwa dni temu. Myślę, że to było jego przewagą, szczególnie, że wygrał tak zdecydowanie" - powiedział wicelider rankingu ATP po spotkaniu. Norrie wcześniej pokonał Australijczyka Aleksa de Minaura 6:3, 6:3.

"To było szaleństwo. Miałem w głowie, że nigdy wcześniej nie wygrałem z nim seta, więc to był mój pierwszy cel w tym meczu. To było spotkanie oparte na fizyczności i podobało mi się to. Wspaniały sposób na zakończenie 2022 roku" - nie ukrywał zadowolenia 14. w rankingu ATP Brytyjczyk.