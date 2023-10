Rafael Nadal powiedział wprost. To byłby absolutny hit! Kibice wniebowzięci

Rafael Nadal wciąż nie wrócił do pełni zdrowia, ale przede wszystkim nie oglądaliśmy go jeszcze na kortach od feralnego Australian Open, gdy Hiszpan doznał poważnej kontuzji. Wszystko wskazuje jednak na to, że Nadal w sezon 2024 powinien wejść już całkowicie zdrowy. W niedawnym wywiadzie przekazał hitowe wieści. Nadal otwarcie przyznał, że chciałby zagrać na igrzyskach olimpijskich w deblu z Carlosem Alcarazem.