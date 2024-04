Rafael Nadal powiedział to przed kamerami. Deklaracja na cały świat

Ostatnie kilkanaście miesięcy dla Rafaela Nadala jest czasem wielkiego cierpienia. Tak naprawdę od wygranego turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa w 2022 roku Nadal nieustannie ma jakieś problemy. Gdy w tym samym roku doszedł do półfinału Wimbledonu wydawało się, że może to być dla niego naprawdę udany czas. Niestety jednak musiał zrezygnować z występu w meczu półfinałowym z powodu kontuzji mięśni brzucha, której nabawił się podczas ćwierćfinału.

Po turnieju na trawiastych kortach w Londynie udało mu się jeszcze wrócić do zdrowia. Dzięki temu zagrał w amerykańskim US Open, gdzie nie wyglądał źle i nic nie wskazywało na to, że kolejny rok będzie dla Hiszpana absolutnym koszmarem. Niestety tak się stało. Wszystko zaczęło się podczas Australian Open 2023. Nadal jechał tam rozstawiony z numerem jeden i odpadł już w drugiej rundzie przez kłopoty zdrowotne. Początkowo wydawało się, że to mały problem.