Rafael Nadal postawiony pod ścianą. Musiał dokonać wyboru

Rafael Nadal z powodu problemów zdrowotnych, które pojawiły się podczas Australian Open zmuszony został do zrobienia sobie przerwy od tenisa. Mimo to Hiszpan pozostaje w bliskich relacjach z kibicami i dziennikarzami. Nie tak dawno 37-latek spotkał się z fanami, a jeden z nich zaskoczył go dość podchwytliwym pytaniem. Wiedząc, że tenisista jest ogromnym fanem futbolu, kibic podpytał go o dwóch wybitnym piłkarzy. "Rafa" po mistrzowsku wybrnął z sytuacji.