Rafael Nadal podbił serce słynnej polskiej piosenkarki. "Ekscytujący dzień, dzięki Rafa"

Wraz z początkiem sezonu 2024 Rafael Nadal zainaugurował swój powrót do zawodowych rozgrywek po blisko rocznej przerwie . Na swój pierwszy start Hiszpan wybrał turniej ATP 250 w Brisbane, gdzie postanowił zagrać zarówno w singlu, jak i deblu. W ostatni dzień minionego roku Hiszpan rozegrał deblowe spotkanie u boku swojego przyjaciela - Marca Lopeza, z którym sięgał po olimpijskie złoto w grze podwójnej podczas igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 roku.

Rywalizacja w deblu była jedynie przetarciem przed zmaganiami singlowymi. Rafa i Marc przegrali w pierwszej rundzie z australijskim duetem Jordan Thompson/Max Purcell 4:6, 4:6. Dla 22-krotnego triumfatora turniejów wielkoszlemowych ważne było jednak to, że ponownie mógł poczuć atmosferę gry na korcie po długim rozbracie z zawodowym tenisem.

We wtorek Rafael Nadal powrócił już na dobre. Na ten dzień zaplanowano jego pierwszy mecz singlowy od ubiegłorocznego Australian Open. Rywalem okazał się doskonały znajomy, z który rywalizował przed laty w finałach Roland Garros - Dominic Thiem. Austriak obecnie nie zachwyca formą i zaliczył spory spadek w rankingu po problemach zdrowotnych, jakie dotknęły go trzy lata temu. Niemniej był to ciekawy sprawdzian dla Rafy, który miał dać odpowiedź, w jakiej dyspozycji jest obecnie tenisista pochodzący z Majorki.