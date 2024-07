Rafael Nadal pilnie ogłasza, tego nie spodziewał się nikt. Co za wieści

Rafael Nadal ma za sobą być może najtrudniejszy czas w całej swojej karierze. Rok 2023 był dla niego praktycznie w całości stracony. Po Australian Open Hiszpan musiał przejść operację, która wykluczyła go z gry przez kolejne dziewięć miesięcy. Do rywalizacji wrócił dopiero na początku 2024 roku. Wówczas planem był występ w Australian Open, ale znów przytrafiły się problemy zdrowotne , które sprawiły, że Nadala znów na kortach oglądaliśmy w kwietniu.

Rafael Nadal zagra w US Open! Hiszpan na liście zgłoszeń

Wielu spekulowało, że igrzyska mogą być "ostatnim tańcem" Nadala w światowym tenisie. Nic bardziej mylnego. Hiszpan sam rozwiał wszelkie wątpliwości. Jego nazwisko bowiem znalazło się na liście zawodników, którzy zgłosili się do występu w jesiennym US Open. W Nowym Jorku czterokrotny mistrz tej imprezy wystąpił ostatni raz w 2022 roku i wówczas dotarł do czwartej rundy. Tamten turniej wygrał nie kto inny, jak... Carlos Alcaraz, dla którego było to pierwsze tak prestiżowe zwycięstwo w karierze.