Novak Djoković w zeszłą środę przyleciał do Australii, by wziąć udział w turnieju Australian Open. Serb został jednak zatrzymany na lotnisku w Melbourne.



Serb starał się wjechać do Australii na podstawie zaświadczenia o przebytym zakażeniu koronawirusem. Podważono jednak jego wersję i cofnięto mu wizę. Trafił do ośrodka dla imigrantów, a teraz o jego losie ma zdecydować australijski minister ds. imigracji Alex Hawke. Może się skończyć nawet deportacją.

Rafael Nadal wyraził swoje zdanie o sprawie Novaka Djokovicia

O sprawie wypowiedział się Rafael Nadal. Nie podoba mu się szum medialny i zamieszanie, jakie wybuchło wokół Djokovicia.

- To medialny cyrk - skwitował Hiszpan całą sprawę, w rozmowie z "Onda Cero".

Nadal przyznał też, że wolałby, aby "Djoko" nie wystąpił w Australian Open. Hiszpan przyznaje jednak, że zna realia świata sportu i jeśli Serb zagra, będzie to z korzyścią dla rywalizacji.

- Wolałbym, żeby nie grał. W sporcie jest jednak dużo interesów ekonomicznych i reklamowych, dlatego najlepiej, gdy na korcie rywalizują najlepsi tenisiści - przyznał Nadal.

Australian Open rozpocznie się za tydzień 17 stycznia. Turniej potrwa dwa tygodnie, do 30 stycznia.

MP