Rafael Nadal ogłosił ważną decyzję. Zła wiadomość dla fanów tenisisty

Rafael Nadal w ostatnich tygodniach usilnie próbował powrócić do gry na korcie i pokonać kontuzję biodra, na którą cierpi od swojego występu na Australian Open. Nie zdołał jednak sobie poradzić z kłopotami. Kilka dni temu media w Hiszpanii podawały, że jego występ we Francji jest w zasadzie wykluczony , a i dalsza kariera mistrza tenisa stanęła pod znakiem zapytania.

Ostateczną decyzję co do startu utytułowanego zawodnika w turnieju ogłoszono w czwartek 18 maja. Podczas konferencji prasowej Nadal poinformował, że nie wystąpi we French Open, co oznacza, że po raz pierwszy od 2004 roku nie zobaczymy go na kortach Rolanda Garrosa. Hiszpan nie obroni też tytułu wywalczonego przed rokiem i wkrótce po raz pierwszy od dwóch dekad wypadnie z czołowej setki światowego rankingu ATP.