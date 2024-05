Rafael Nadal na drodze Hurkacza. Hit możliwy już na starcie w Rzymie

Hurkacz w tym roku wystąpił już w trzech turniejach na kortach ziemnych. Zaczął od imprezy ATP 250 w Estoril, gdzie zwyciężył, a był to jego pierwszy triumf na "mączce" w karierze.

Następnie doszedł do trzeciej rundy turnieju ATP 1000 w Monte Carlo, gdzie na co dzień mieszka, a tam przegrał z późniejszym finalistą Norwegiem Casperem Ruudem. Rundę dalej zaszedł w imprezie ATP 1000 w Madrycie, gdzie zatrzymał go Amerykanin Taylor Fritz. Reklama

27-letni wrocławianin nigdy nie miał po drodze z turniejem w Rzymie. Najdalej doszedł w nim do trzeciej rundy, ale było to w 2020 roku. Potem dwa razy odpadł już w pierwszej rundzie, a w zeszłym roku w drugiej.

Tenis. Hubert Hurkacz już w drugiej rundzie w Rzymie

W tym sezonie wiadomo, że będzie już też co najmniej w drugiej rundzie, ponieważ, jako zawodnik rozstawiony z numerem siódmym, w pierwszej miał "wolny los".

W kolejnej jest szansa na wielki hit, ponieważ jego rywalem może być sam Nadal. Hiszpan to jeden z najlepszych tenisistów w historii, zwycięzca aż 22 turniejów wielkoszlemowych, z czego aż 14 wywalczył na kortach ziemnych, wygrywając Rolanda Garrosa.

Dla prawie 38-latka z Majorki to prawdopodobnie ostatni rok na zawodowej scenie. Nie przebiega on bezproblemowo, ponieważ na razie wystąpił tylko w trzech turniejach. W Brisbane doszedł do ćwierćfinału, w Barcelonie do drugiej rundy, a w Madrycie do czwartej rundy.

Nadal w Rzymie rozpocznie od meczu z kwalifikantem, a gdyby go pokonał, to trafi na Hurkacza. Co ciekawe obaj tenisiści jeszcze ze sobą nigdy nie grali. Reklama

Tenis. Wraca Novak Djoković

Po ewentualnym awansie z "królem ziemi" Polak w kolejnych rundach może trafić, patrząc przez pryzmat rozstawienia na Argentyńczyka Tomasa Martina Etcheverry'ego (17.), Duńczyka Hulgera Runego (10.,), a w ćwierćfinale na Rosjanina Daniiła Miedwiediewa (2.).

W drugiej połówce tej "ćwiartki" najwyżej rozstawionymi tenisistami są - inny Rosjanin Andriej Rublow (4.), a więc triumfator z Madrytu , i Grek Stefanos Tsitsipas (6.).

Do gry w Rzymie powraca Djoković, czyli numer jeden męskiego tenisa. Serb wciąż pozostaje bez tytułu w tym roku, a jego najlepszymi wynikami są półfinały w wielkoszlemowym Australian Open i w Monte Carlo. W Monako przegrał z Ruudem, z którym może w stolicy Włoch spotkać się w ćwierćfinale. Norweg jest rozstawiony z "piątką".

Impreza w Rzymie potrwa od 8 do 19 maja.

