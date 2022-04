Rafael Nadal mówi "do zobaczenia". Hiszpan przekazał ważną wiadomość

Rafael Nadal oficjalnie potwierdził, że wraca do gry. Hiszpan w ostatnich tygodniach leczył uraz żeber, ale postanowił powrócić na korty w turnieju Mutua Madryt Open 2022. Wszystko po to, by móc zagrać przed rodzimą publicznością.

Hiszpańskie media od razu się ożywiły. "Na tę wiadomość czekaliśmy" - piszą tamtejsi dziennikarze.

Rafael Nadal: Mam mnóstwo chęci do gry

"Mam mnóstwo chęci do gry, zwłaszcza u siebie "w domu". Spróbuję zrobić to najlepiej, jak się da. Do zobaczenia w Madrycie" - napisał Hiszpan na swoim Twitterze. Zasugerował jednak, że nie jest jeszcze w optymalnej formie.

Nadal to pięciokrotny triumfator tej imprezy.

