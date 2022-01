Hiszpan przegrywał w spotkaniu już 0:2, lecz zdołał odwrócić jego losy. Komentatorzy są zgodni - był to jeden z najbardziej niesamowitych finałów w historii tenisa.

Rafael Nadal komentuje finał

- Dobry wieczór, czy raczej: dzień dobry - zaczął Nadal, odnosząc się do faktu, że spotkanie zakończyło się po godzinie 1:00 miejscowego czasu.



- Danił, miałeś szansę by zdobyć to trofeum, ale nie dałem ci tej możliwości. Jestem jednak pewien, że kilka razy w swojej karierze je zdobędziesz, bo jesteś niesamowity - zwrócił się do swojego rywala.



- Nie wiem, co mam powiedzieć... dla mnie to niesamowite. Miesiąc temu nie wiedziałem, czy będę w stanie dalej grać w tenisa, a teraz jestem tu i trzymam trofeum - kontynuował, co spotkało się z ogłuszającym aplauzem widowni.



Hiszpan podziękował kibicom za wsparcie dodając, że to "jeden z najbardziej emocjonalnych momentów w jego karierze".