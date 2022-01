Trwająca prawie godzinę i składająca się z 28 punktów "dogrywka" do pierwszego seta stała na niezwykle wysokim poziomie. Ostatecznie po stanie 14-14 kolejny punkt padł łupem Nadala, a chwilę później zakończył on seta zwycięsko po siódmej piłce setowej.

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.