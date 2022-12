Rafael Nadal ogłosił rozpoczęcie współpracy z nowym trenerem

Po zaledwie kilku dniach ogłosił nowego członka swojego sztabu, którym został Gustavo Marcaccio. 45-letni były zawodnik od kwietnia 2021 roku pracował w tenisowej akademii Nadala, a teraz dołącza do Carlosa Moyi i Marca Lopeza i we trójkę będą pracować z urodzonym na Majorce tenisistą. - Cześć wszystkim. Chcę Wam poinformować o dołączeniu Gustavo Marcaccio do zespołu technicznego. Wierzę, że jest dobrym dodatkiem do zespołu i jestem pewien, że bardzo nam pomoże w dalszym podążaniu naszą drogą. Witaj Gustavo! - napisał Nadal na swoim instagramie.