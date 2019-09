Hiszpana Rafaela Nadala, który triumfował w US Open, może zabraknąć w październikowym turnieju tenisowym w Szanghaju. Powodem ewentualnej nieobecności są sprawy osobiste 19-krotnego triumfatora turniejów wielkoszlemowych - 19 października poślubi narzeczoną Xiscę Perello.

Na uroczystość, która odbędzie się w rezydencji Sa Fortalesa w miejscowości Port de Pollensa w północnej części Majorki, zaproszonych zostało kilkuset gości.

Turniej w Szanghaju odbędzie się w dniach 5-13 października, czyli tuż przed zaplanowaną datą ślubu.

Nadal, nazywany "królem Paryża" i "królem kortów ziemnych", gdyż aż 12 razy wygrał French Open (to rekord zwycięstw w jednym turnieju Wielkiego Szlema w singlu), w poniedziałek cieszył się z czwartej wygranej w Nowym Jorku (wcześniej 2010, 2013 i 2017). Na twardych kortach wicelider rankingu tenisistów pokonał w finale Rosjanina Daniiła Miedwiediewa (5.) 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Hiszpan, który przyleciał już z Nowego Jorku na Majorkę, chce zrobić sobie dłuższe wolne po trudach turnieju i przed planowaną uroczystością - poinformował rzecznik Akademii założonej przez Nadala w rodzinnej miejscowości Manacor.

Zdjęcie Xisca Perello / AFP