Rafa Nadal szczerze o tym, że mogło go na Wimbledonie nie być. "Mogę normalnie chodzić"

Rafael Nadal przez wiele ostatnich miesięcy zmagał się problemami zdrowotnymi, co groziło nawet koniecznością zakończenia kariery. Ostatecznie jednak Hiszpan znalazł - przynamniej na ten moment - sposób, by poprawić stan swojej stopy, z którą od bardzo dawna ma poważne kłopoty.

Wimbledon. Rafael Nadal o swoim stanie zdrowia

O tym, jaką metodę leczenia tego problemu przyjął Nadal po wygraniu French Open, pisaliśmy tutaj. .

Teraz, przed startem rywalizacji w Wimbledonie, Hiszpan deklaruje, że czuje poprawę swojego stanu.

Reklama

- To oczywiste, że skoro w ogóle jestem tu, w Londynie, to dlatego, że sytuacja się poprawia. Gdyby nie to, prawda jest taka, że nie byłoby mnie tutaj. Jestem bardzo zadowolony z tego procesu - zaznaczył 36-letni Nadal.

Wyjawił, jak dokładnie czuje się po zastosowaniu wspomnianej terapii. - Najważniejsze, że mogę obecnie normalnie chodzić, przynajmniej przez większość czasu. Kiedy się budzę, nie czuję teraz tego bólu, który doskwierał mi ponad rok. Generalne odczucia są więc pozytywne - wyznał Hiszpan. I dodał: - W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie było nawet jednego z dnia z gatunku tych strasznych, kiedy nie byłem w stanie się ruszać.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Narodów siatkarzy: Polska – USA 3:1. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Gdyby Nadalowi udało się wygrać tegoroczny Wimbledon, byłby już tylko o krok od spełnienia marzenia o zdobyciu Klasycznego Wielkiego Szlema, a - jak przyznał Carlos Moya - jest to jego celem.

Mecze 135. edycji Wimbledonu, między innymi z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza, oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.