Najpierw co prawda pokonała ona Kanadyjkę Marino, ale wkrótce potem uległa 4:6, 2:6 Francuzce Burel. Taki przebieg zdarzeń ostatecznie pchnął 29-latkę do mimo wszystko dosyć nieoczekiwanej decyzji o rozstaniu z dotychczasowym trenerem, Davidem Wittem .

David Witt o rozstaniu z Pegulą: Łączy nas przyjaźń, to bardzo trudne

"Od pięciu lat łączy nas wspaniała przyjaźń, więc jest to bardzo trudne" - podkreślił 50-latek. "Ciężka praca, jaką włożyła w to wszystko ona i my (tj. cały sztab - dop. red.) jest czymś godnym zapamiętania. Obserwowanie, jak twoja zawodniczka odnosi sukcesy, to najlepsze uczucie na świecie" - dodał.