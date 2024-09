Radykalne zmiany w turnieju Wielkiego Szlema. Już zapowiadają protest

Wimbledon to najstarszy turniej tenisowy na świecie, organizowany od 1877 roku. Jest zaliczany do Wielkiego Szlema. W tym roku triumfowali w nim Czeszka Barbora Krejčikova i Hiszpan Carlos Alcaraz. Władze Londynu właśnie zatwierdziły plan rozbudowy ośrodka, na którym się odbywa, co spowoduje też znaczącą zmianę w kontekście rozgrywania kwalifikacji. Pomysł wzbudził jednak zastrzeżenia mieszkańców. Ci planują w najbliższych dniach rozpocząć akcję protestacyjną.