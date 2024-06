Radykalna decyzja Jeleny Rybakiny, kilka dni przed Wimbledonem. Nagłe wycofanie z turnieju

Wygląda jednak na to, że była to chwilowa niedyspozycja zdrowotna mistrzyni Wimbledonu 2022. Już w kolejnych dniach można ją było znów dostrzec na korcie. Dzisiaj organizatorzy turnieju wielkoszlemowego na londyńskiej trawie opublikowali w swoich mediach społecznościowych nagranie, jak Kazaszka wita się z Novakiem Djokoviciem na kortach treningowych Wimbledonu w Aorangi Park.

Rybakina wycofała się z turnieju WTA 500 w Eastbourne. Była rozstawiona z "1"

Mistrzyni Wimbledonu sprzed dwóch lat podjęła decyzję o wycofaniu się z imprezy w Eastbourne, by jak najlepiej przygotować się do wielkoszlemowej rywalizacji. Jej miejsce w drabince zajęła szczęśliwa przegrana z eliminacji - Sofia Kenin. Amerykanka od razu przystąpi do drugiej rundy zmagań, gdzie zagra z Harriet Dart. W tej lokalizacji występuje także Magda Linette, która w poniedziałek wywalczyła awans do drugiej rundy po zwycięstwie z Anastazją Pawliuczenkową.