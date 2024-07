Radwańska znów triumfuje na Wimbledonie. Błysk Polki i efektowne powroty w obu setach

W czwartek Agnieszka Radwańska i Francesca Schiavone rozegrały aż dwa spotkania w turnieju legend na Wimbledonie. Najpierw uległy parze Cara Black/Samantha Stosur 6:7(5), 2:6. Później Polka i Włoszka dostąpiły zaszczytu gry na korcie centralnym . Ich rywalkami były Kim Clijsters oraz Martina Hingis. Przeciwniczki znów okazały się jednak za mocne, przez co duet z naszą zawodniczką zanotował drugą porażkę.

Po dwóch kolejkach sytuacja w grupie A stała się klarowna: Cara Black/Samantha Stosur oraz Kim Clijsters/Martina Hingis miały powalczyć w bezpośrednim starciu o pierwsze miejsce, natomiast Agnieszka Radwańska i Francesca Schiavone dostały w piątek pojedynek o trzecią lokatę przeciwko parze Daniela Hantuchova/Laura Robson. Słowaczka oraz Brytyjka również miały do tej pory na swoim koncie dwa przegrane starcia. To oznaczało, że zwyciężczynie dzisiejszej batalii gwarantowały sobie wyższą pozycję na koniec fazy grupowej turnieju legend.

Zwycięstwo Radwańskiej i Schiavone na Wimbledonie. Udane zakończenie fazy grupowej

Agnieszka i Francesca miały już 4-1, ale rywalki ruszyły do odrabiania strat. Wygrały cztery akcje z rzędu i wyszły nawet na prowadzenie. Mimo to Polka i Włoszka jako pierwsze dostały okazję na zamknięcie partii, ale nasza tenisistka minimalnie chybiła z forehandu po crossie. Później pojawiła się także i druga szansa, jednak rywalki znów zdołały wyjść z opresji. Za trzecim setbole Daniela i Laura nie miały już nic do powiedzenia. Efektownym zagraniem przy siatce Schiavone dała wygraną w premierowym secie swojej parze 7:6(7).