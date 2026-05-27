Radwańska zapytana o relację z siostrą. Przyznała to wprost. "Non stop"
Urszula i Agnieszka Radwańskie to jedne z najbardziej rozpoznawalnych sióstr w polskim sporcie. Starsza z pań z tenisowej kariery zrezygnowała już jakiś czas temu, druga natomiast wciąż występuje na korcie, jednak nie odnosi spektakularnych sukcesów. W przerwie między kolejnymi turniejami Urszula pojawiła się w studiu "Dzień Dobry TVN" i ujawniła, jak wygląda jej relacja ze starszą siostrą.
Nie ma chyba fana sportu w naszym kraju, który nie znałby sióstr Agnieszki i Urszuli Radwańskich. Obie panie swego czasu błyszczały na światowych kortach i choć nie mają na swoim koncie tak imponujących sukcesów jak chociażby siostry Serena i Venus Williams, jednak i tak na stałe zapisały się w historii polskiego sportu. Podczas gdy Agnieszka już jakiś czas temu zdecydowała się na przejście na sportową emeryturę, jej siostra wciąż bierze udział w turniejach, jednak częściej niestety kort opuszcza jako przegrana. Z pewnością jej kariera wyglądałaby inaczej, gdyby nie problemy zdrowotne, z którymi Urszula mierzyła się na przestrzeni ostatnich lat. W przeszłości bowiem zmagała się z ciężką mononukleozą, a nie tak dawno zdiagnozowano u niej zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej (POTS).
Urszula Radwańska wyznała, jak wygląda jej relacja z Agnieszką. "Tak zawsze było"
W środę Urszula Radwańska pojawiła się w studiu "Dzień Dobry TVN" u boku swojego partnera, Piotra Gadomskiego. Tenisistka w rozmowie z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem poruszyła temat swoich problemów zdrowotnych. Jak wyznała, miewała momenty, w których wątpiła w to, czy powinna kontynuować sportową karierę. Wspominając o tenisie 35-latka nie uniknęła poruszenia tematu swojej siostry, Agnieszki. Młodsza z pań nie miała zamiaru niczego ukrywać i ujawniła, jak naprawdę wygląda ich relacja.
"Cały czas się wspieramy. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Tak zawsze było i myślę, że będzie. Mamy mnóstwo wspólnych rzeczy, wspólnych znajomych, wspólne pasje. Agnieszka wciąż jest w tenisie, pomaga Magdzie Linette, więc nasze drogi cały czas się przecinają. Tak że jesteśmy non stop w kontakcie ze sobą" - ogłosiła.
Agnieszka Radwańska obecnie przebywa w Paryżu, gdzie odbywa się 125. edycja turnieju Rolanda Garrosa. Współpracująca od jakiegoś czasu z "Isią" Magda Linette w środowe popołudnie stanie do walki z Jeleną Ostapenko w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Triumfatorka w trzeciej rundzie zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Sara Bejlek - Iga Świątek.