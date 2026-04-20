Radwańska spotkała się z legendą. Od razu się pochwaliła

Oprac.: Amanda Gawron

Urszula Radwańska chętnie dzieli się z kibicami kulisami życia prywatnego i zawodowego za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz 35-latka przebywa w Marbelli i przygotowuje się do kolejnej edycji organizowanego przez nią obozu treningowego. Na korcie spotkała absolutną legendę tenisa, a zdjęciem pochwaliła się w sieci.

Nie ma chyba fana sportu w naszym kraju, który nie znałby sióstr Agnieszki i Urszuli Radwańskich. Obie panie swego czasu błyszczały na światowych kortach i choć nie mają na swoim koncie tak imponujących sukcesów jak chociażby siostry Serena i Venus Williams, jednak i tak na stałe zapisały się w historii polskiego sportu. Podczas gdy Agnieszka już jakiś czas temu zdecydowała się na zakończenie kariery w zawodowym tenisie, Urszula wciąż bierze udział w turniejach, a w wolnych chwilach dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

35-latka przebywa obecnie w hiszpańskiej Marbelli, gdzie już wkrótce odbędzie się kolejna już edycja organizowanego przez nią obozu treningowego. Zanim jednak polska gwiazda rozpocznie ten camp, zdecydowała się ona na trening na jednym z lokalnych kortów. Tam doszło do wyjątkowego spotkania.

Urszula Radwańska i boku Novaka Djokovicia. "Zwyczajne spotkanie"

Urszula za pośrednictwem mediów społecznościowych regularnie dzieli się z internautami nowinkami z życia prywatnego i zawodowego - na jej profilach nie brakuje ujęć z kortu, rodzinnych kadrów z siostrą i innych chwil u boku bliskich jej osób. Tym razem nasza reprezentantka pochwaliła się wyjątkową fotką. Podczas treningu w Marbelli 35-latka spotkała na korcie samego Novaka Djokovicia

"Zwyczajne spotkanie na korcie z Novakiem Djokoviciem" - napisała z przymrużeniem oka Polka.

Serb obecnie ma przerwę od rywalizacji - od niedawna zmaga się od bowiem z kontuzją, która uniemożliwia mu starty w kolejnych turniejach. Kilka dni temu 24-krotny mistrz wielkoszlemowy poinformował w mediach społecznościowych, że zmuszony jest wycofać się również w turnieju w Madrycie, który rozpocznie się już 22 kwietnia.

