Radwańska spotkała się z legendą. Od razu się pochwaliła

Nie ma chyba fana sportu w naszym kraju, który nie znałby sióstr Agnieszki i Urszuli Radwańskich. Obie panie swego czasu błyszczały na światowych kortach i choć nie mają na swoim koncie tak imponujących sukcesów jak chociażby siostry Serena i Venus Williams, jednak i tak na stałe zapisały się w historii polskiego sportu. Podczas gdy Agnieszka już jakiś czas temu zdecydowała się na zakończenie kariery w zawodowym tenisie, Urszula wciąż bierze udział w turniejach, a w wolnych chwilach dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

35-latka przebywa obecnie w hiszpańskiej Marbelli, gdzie już wkrótce odbędzie się kolejna już edycja organizowanego przez nią obozu treningowego. Zanim jednak polska gwiazda rozpocznie ten camp, zdecydowała się ona na trening na jednym z lokalnych kortów. Tam doszło do wyjątkowego spotkania.

Urszula Radwańska i boku Novaka Djokovicia. "Zwyczajne spotkanie"

Urszula za pośrednictwem mediów społecznościowych regularnie dzieli się z internautami nowinkami z życia prywatnego i zawodowego - na jej profilach nie brakuje ujęć z kortu, rodzinnych kadrów z siostrą i innych chwil u boku bliskich jej osób. Tym razem nasza reprezentantka pochwaliła się wyjątkową fotką. Podczas treningu w Marbelli 35-latka spotkała na korcie samego Novaka Djokovicia.

"Zwyczajne spotkanie na korcie z Novakiem Djokoviciem" - napisała z przymrużeniem oka Polka.

Urszula Radwańska spotkała na korcie Novaka Djokovicia

Serb obecnie ma przerwę od rywalizacji - od niedawna zmaga się od bowiem z kontuzją, która uniemożliwia mu starty w kolejnych turniejach. Kilka dni temu 24-krotny mistrz wielkoszlemowy poinformował w mediach społecznościowych, że zmuszony jest wycofać się również w turnieju w Madrycie, który rozpocznie się już 22 kwietnia.

