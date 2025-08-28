Partner merytoryczny: Eleven Sports

Radwańska opowiedziała o dramacie z młodości. "Tenis pozwalał mi zapomnieć"

Agnieszka Radwańska to jedna z najlepszych polskich tenisistek w historii. Od dobrych kilku lat krakowianka przebywa na sportowej emeryturze, na której ma czas na pasję i zadbanie o rodzinę. Być może nie wszyscy kibice wiedzą, że w młodości Radwańska musiała zmierzyć się z... rozwodem rodziców. "Szybko się pogodziłam " - opisywała w swojej autobiografii.

Agnieszka Radwańska w 2012 roku dotarła do finału Wimbledonu, w którym poległa przeciwko Serenie Williams w trzech setach. Był to jedyny mecz o wielkoszlemowy tytuł w jej karierze. Choć zwyciężyć się nie udało, to Polka i tak należała do ścisłego grona elity damskiego tenisa.

Łącznie triumfowała w dwudziestu turniejach rangi WTA, a we wspomnianym 2012 roku była wiceliderką rankingu. Przygodę z profesjonalnym tenisem niespodziewanie zakończyła w listopadzie 2018 roku. - Ja naprawdę pod koniec kariery już bardzo się męczyłam - sama ze sobą. Byłam chyba wówczas swoim największym przeciwnikiem. Mentalnie i fizycznie po prostu już nie dawałam rady. Wiele lat się skumulowało - opowiadała przed laty w rozmowie z Polsatem Sport.

Radwańska mocno przeżyła rozwód rodziców. Te słowa mówią wszystko

Kiedy Agnieszka Radwańska miała 22 lata, jej rodzice - Robert i Marta - podjęli decyzję o rozstaniu. W 2017 roku ukazała się książka "Jestem Isia", autobiografia utytułowanej tenisistki. W niej sportsmenka nie ukrywała, że rozwód rodziców odcisnął na jej psychice potężne piętno.

"Żadne dziecko, niezależnie od tego, w jakim jest wieku, nie chce, żeby rodzice się rozstali [...] Ja się z tym szybko pogodziłam, chociaż nawet w moim wieku każdy człowiek wolałby mieć kompletną rodzinę i tylko jedną wigilię. Bo co ja mogłam zrobić? Jaki miałam na to wpływ? Czasu przecież nie cofnę. W pewnym sensie poczułam nawet ulgę, że ten niedobry okres w naszym życiu już się skończył" - tłumaczyła.

    "Przeżyć rozwód rodziców pomógł nam fakt, że byłyśmy dorosłe i już z nimi (rodzicami) nie mieszkałyśmy [...] Tenis pozwalał mi zapomnieć o kłótniach między nimi. Wychodząc na kort, mogłam się koncentrować wyłącznie na meczu" - uzupełniła, dając do zrozumienia, że sport był odskocznią od ciężkich chwil spowodowanych rozłamem w rodzinie.

    Rozstanie Roberta i Marty Radwańskich podsumowała następująco: "Nie bójmy się tych słów: każdy rozwód to porażka". Z doniesień medialnych wynika, że obecne relacje 36-latki z obojga rodzicami są dobre. Była tenisistka spełnia się jako matka pięcioletniego Kuby i żona Dawida Celta.

