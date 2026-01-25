Radwańska ogłasza ws. WOŚP. Tego można było się spodziewać, oficjalnie

- Zamierzamy kupić sprzęt, który pchnie możliwości leczenia chorób układu pokarmowego dzieci mocno do góry. To filozofia, która towarzyszy nam od lat - rozwiązujemy problem od A do Z. Dzięki zbiórkom kupujemy najlepszy w danym momencie sprzęt, który podnosi standard diagnostyki i leczenia kolejnych dziedzin polskiej medycyny. Chcemy stwarzać w szpitalach warunki do tego, by innowacyjne leczenie było codziennością, nie wyjątkiem od reguły - mówił ostatnio Jerzy Owsiak, cytowany przez polsatnews.pl.

Tym razem wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gromadzą środki, które zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego u dzieci. 34. finał w historii fundacji gra pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

Radwańska podjęła decyzję ws. WOŚP. "Liczę na was"

Tradycyjnie w całej akcji udział bierze wielu byłych i aktywnych sportowców. Już kilka dni temu do tego grona dołączyła Urszula Radwańska. "Trening ze mną i kawa po korcie?Gramy i pomagamy - wszystko dla WOŚP" - napisała 35-latka 19 stycznia.

Dzień przed rozpoczęciem finału, w sobotę, Radwańska ponownie przypomniała swoim fanom, że mogą oni wziąć udział w licytacji. "Już tylko do jutra możecie licytować trening oraz kawkę ze mną, a cała suma zostanie przekazana na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Liczę na Was" - czytamy. Oprócz tego młodsza z sióstr Radwańskich dodała wideo prosto z kortu.

"Wyjątkowa propozycja dla miłośników sportu i tenisa! Przedmiotem tej aukcji jest wspólny trening z Urszulą Radwańską (zawodową tenisistką), a po nim kawa w miłej, kameralnej atmosferze - idealna okazja do rozmowy o sporcie, motywacji i karierze zawodowej" - napisano w opisie aukcji.

Na ten moment spotkanie z Urszulą Radwańską jest wycenione na 3150 zł. Do końca aukcji pozostało około dziesięć godzin.

