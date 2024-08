Radwańska nie potrafiła tego przemilczeć. "Co najmniej dziwne"

Na igrzyskach olimpijskich jeszcze żadna tenisistka nie sprawiła Idze Świątek aż tak wielkich problemów jak Danielle Collins . Amerykanka "przespała" pierwszego seta, ale za to w drugim dała pokaz swoich ponadprzeciętnych umiejętności. Postronni kibice pewnie żałują, że reprezentantka Stanów Zjednoczonych w trzeciej partii przegrała niestety z własnym zdrowiem i odpuściła dalszą grę przy stanie 4:1 dla "Biało-Czerwonej".

Danielle Collins przesadziła. Nawet Radwańska tego nie ukrywa

W trakcie pojedynku nie brakowało niemiłych momentów. Jedna z wymian zakończyła się na przykład tym, że Iga Świątek wylądowała na kolanach. Piłka posłana przez Amerykankę trafiła w raszyniankę tuż pod żebra z tak mocną siłą, że liderka rankingu WTA musiała na chwilę przykucnąć. " Przez kilka sekund nie mogłam oddychać, ale chwilę później wszystko wróciło do normy i już wszystko jest w porządku " - oznajmiła nasza medalowa nadzieja w rozmowie z TVP .

Zgrzyt wystąpił także po meczu. Według osób obecnych na miejscu akcji, Amerykanka miała do Polki pretensje. Za co? Tego nie wie nikt. Jeszcze na korcie 23-latka prawdopodobnie usłyszała parę niezbyt grzecznych słów. Szczegóły pozostawiła jednak dla siebie. "Po prostu chciałam jej życzyć wszystkiego dobrego, bo wiem, że to jest jej ostatni rok na tourze i na pewno nie było jej łatwo zakończyć tego w ten sposób" - dodała.