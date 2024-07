Gauff bezradna w walce z rodaczką. Kolejna sensacja na Wimbledonie stała się faktem

Mistrzyni US Open z 2023 roku przystąpiła do meczu dość zestresowana, co przełożyło się na jej serwis. Gauff popełniła aż dwa podwójne błędy, jednak od tych wcale nie wolna była Navarro. 23-latka w piątym gemie "do zera" oddała rywalce swój serwis. Chwilę później sama przełamała swoją vis-a-vs, a tablica świetlna pokazywała wynik 3:3. W kluczowym momencie 17. rakiecie świata udało się drugi raz przełamać Gauff i dopisać seta na swoje konto.