Raducanu nagle wypaliła o Świątek i Sabalence. To mówi więcej niż 1000 słów

Emma Raducanu bierze udział w turnieju w Nottingham, gdzie w czwartek 13 czerwca wywalczyła awans do ćwierćfinału. Dla Mistrzyni US Open z 2021 roku jest to forma przygotowań do Wimbledonu. 209. rakieta świata pokonała Darię Snigur 6:2, 6:2, a w trakcie spotkania imponowała serwisem. Później Brytyjka wzięła udział w pomeczowej konferencji prasowej, gdzie niespodziewanie... nawiązała do Igi Świątek i Aryny Sabalenki.