Raducanu czekała na ruch Fręch. 6:0 dla Polki na koniec, znakomity występ w Hobart

Magdalena Fręch dość wcześnie zakończyła starty w sezonie 2025. Po raz ostatni w ubiegłej kampanii rozgrywek zobaczyliśmy ją na korcie 9 października. Nasza reprezentantka chciała dać sobie więcej czasu na odpoczynek mentalny i fizyczny po wyczerpujących zmaganiach w poprzednim roku. 28-latka wróciła do rywalizacji podczas turnieju WTA 500 w Brisbane. Zaprezentowała się w nim z naprawdę dobrej strony. Stoczyła dwie zacięte, trzysetowe batalie. Udało się pokonać Marketę Vondrousovą po obronie aż trzech meczboli. Także sama gra Polki napawała optymizmem.

Fręch zdecydowała się na jeszcze jeden przystanek przed Australian Open. Udała się na Tasmanię, do Hobart. Tenisistka plasująca się obecnie na 57. miejscu w rankingu trafiła w pierwszej rundzie na swoją sąsiadkę w kobiecym zestawieniu, bowiem znajdującą się o jedną lokatę niżej - Elsę Jacquemot. Francuzka to triumfatorka juniorskiego Roland Garros 2020 w singlu, a więc z tej samej edycji zmagań, gdzie swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł na poziomie zawodowym zgarniała Iga Świątek.

WTA Hobart: Magdalena Fręch kontra Elsa Jacquemot w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Jacquemot. Już w pierwszym gemie obserwowaliśmy bardzo ciekawą walkę, toczoną na przewagi. Ostatecznie Francuzka utrzymała swoje podanie, bez bronienia break pointów. Nasza reprezentantka dobrze weszła w pojedynek, obserwowaliśmy sporo uderzeń kończących w jej wykonaniu. Musiała być jednak czujna, bowiem Elsa nieźle prezentowała się w defensywie. To zawodniczka Trójkolorowych jako pierwsza wypracowała sobie szansę na przełamanie. Przy piłce na 3:1 dla rywalki, Fręch posłała asa i szybko oddaliła zagrożenie.

Po chwili to Magdalena ruszyła do ataku. Zawodniczka urodzona w Łodzi uzyskała dwa break pointy z rzędu. Już premierowa okazja pozwoliła 28-latce na pierwsze prowadzenie w tym pojedynku. Po zmianie stron nasza reprezentantka kontynuowała bardzo dobrą grę. Utrzymała serwis do zera i wyszła na 4:2. Jacquemot próbowała odrabiać straty. W ósmym gemie Fręch popełniła dwa podwójne błędy przy własnym podaniu, ale nie miało to większego znaczenia dla losów rozdania. To były jedyne dwa punkty, jakie oddała wówczas rywalce. Polka utrzymała przewagę breaka do końca seta. Dzięki temu wygrała go 6:4. Niepokojące było jednak to, co wydarzyło się tuż po partii. Magdalena korzystała z przerwy medycznej, pojawił się jakiś problem w okolicach lewego uda.

Po kilku minutach przerwy panie wznowiły rywalizację. Magdalena kontynuowała bardzo solidną grę. Z kolei coraz gorzej wyglądała sytuacja Jacquemot. Francuzka była mocno sfrustrowana, popełniała sporo błędów. Szybko zrobiło się 3:0 dla naszej reprezentantki, z przewagą podwójnego przełamania. Elsa załapała się na grę dopiero w czwartym gemie. Miała nawet dwa break pointy na premierowe "oczko", ale Polka wyszła ze stanu 15-40 i oddaliła zagrożenie.

Ostatecznie Fręch nie przegrała już żadnego rozdania do końca spotkania. Wykorzystała trzeciego meczbola przy swoim serwisie, dzięki czemu zwyciężyła 6:4, 6:0. W drugiej rundzie WTA 250 w Hobart zmierzy się z triumfatorką starcia Emma Raducanu - Camila Osorio. Zobaczymy zatem czy dojdzie do potyczki Magdaleny z rozstawioną z "1" mistrzynią US Open 2021.

