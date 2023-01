Radosna nowina od Ashleigh Barty. Wielkie zaskoczenie z Liverpoolem w tle

Decyzja o zakończeniu kariery przez Ashleigh Barty, ogłoszona pod koniec marca zeszłego roku, była dla tenisowego świata wielkim szokiem. Australijka wygrała dwa pierwsze turnieje w sezonie - WTA 500 w Adelajdzie i Australian Open w Melbourne, a później zrobiła sobie wolne. I już nie wróciła na kort - ogłosiła koniec kariery, "namaszczając" na swoją następczynię robiącą furorę w kolejnych turniejach 20-letnią Polkę. - Jeśli to ma być Iga, to nie ma do tego lepszej osoby. Ona całkowicie na to zasługuje i mam nadzieję, że tak się stanie, a potem będzie już działać na własne nazwisko" - mówiła Australijka jeszcze pod koniec marca.