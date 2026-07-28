Radość Polki z Bielska-Białej. Czekała 4 tygodnie. Triumf po 122 minutach

W pierwszym dniu obecnego miesiąca Linda Klimovicova skreczowała w meczu premierowej rundy podczas imprezy rangi W50 w portugalskim Elvas. Od tamtej pory nie brała udziału w żadnym turnieju. Pojawiła się jedynie w rozgrywkach ligowych, reprezentując barwy klubu BKT Advantage Bielsko-Biała. Miało to miejsce 19 lipca. Rozegrała wówczas dwa pojedynki w ramach TenisLIGI - po jednym w singlu i deblu. W indywwidualnym spotkaniu nie straciła ani jednego gema, a razem z Darią Kuczer triumfowały 6:2, 6:0.

Teraz 22-latka wraca już do rywalizacji na dobre. W tym tygodniu jest zgłoszona do imprezy rangi W35 w Aldershot na terenie Wielkiej Brytanii. Notowana na 206. miejscu w rankingu WTA zawodniczka została rozstawiona z "1". Klimovicova liczyła, że w końcu uda jej się przerwać złą passę, która ciągnęła się za nią od końcówki kwietnia. Miała na koncie serię siedmiu porażek z rzędu. Dziś posiadała dobrą okazję na przełamanie. Rywalką w pierwszej rundzie okazała się 567. rakieta świata - Naho Sato.

Linda Klimovicova z awansem do drugiej rundy w Aldershot

Mecz rozpoczął się po myśli Polki. W drugim gemie przełamała rywalkę, mimo że Japonka prowadziła 30-0. Chwilę później było już 3:0 dla Klimovicovej. W następnych minutach Linda oddała inicjatywę przeciwniczce. W szóstym gemie Sato serwowała po wyrównanie. Na szczęście turniejowa "1" zdołała zareagować na lepszy fragment tenisistki z Azji. Nasza reprezentantka powróciła do przewagi przełamania, później obroniła dwa break pointy i zrobiło się 5:2 dla zawodniczki klubu BKT Advantage Bielsko-Biała.

Rywalka do końca szukała swoich szans na odrobienie straty. W trakcie dziewiątego rozdania było 15-40 z perspektywy Klimovicovej, co oznaczało dwie okazje z rzędu dla rywalki na zniwelowanie różnicy przełamania. Od tamtej pory punkty wędrowały już jednak na konto Lindy. Dzięki temu nasza reprezentantka triumfowała 6:3 w premierowej odsłonie.

Druga część pojedynku dostarczyła jeszcze więcej emocji. Pierwsze przełamanie powędrowało na konto Japonki. W czwartym gemie straciła tylko jeden punkt na returnie i zrobiło się 3:1 dla Sato. Później do głosu doszła Klimovicova. Zgarnęła trzy "oczka" z rzędu i nagle znalazła się na prowadzeniu 4:3 z przewagą breaka. W kolejnych minutach zawiązał się festiwal przełamań. Przerwała go dopiero Naho, podczas jedenastego rozdania. W ten sposób Azjatka zagwarantowała sobie co najmniej tie-breaka.

Linda doprowadziła do decydującej rozgrywki, chociaż uczyniła to dopiero po walce na przewagi. Tie-break ułożył się po myśli Polki. Od stanu 0-1 Klimovicova zgarnęła pięć punktów z rzędu. Od tej pory przejęła kontrolę nad wydarzeniami. Nasza reprezentantka triumfowała za trzecim meczbolem - 6:3, 7:6(4) po 122 minutach gry. Udało się zatem 22-latce przerwać passę siedmiu porażek z rzędu. O ćwierćfinał imprezy rangi W35 w Aldershot powalczy z Belgijką Clarą Vlasselaer (686. WTA).

Linda Klimovicova Tomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTER Reporter

Linda Klimovicova PAUL CROCK AFP

Linda Klimovicova Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP





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