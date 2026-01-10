Partner merytoryczny: Eleven Sports

Radość Polki w Brisbane. Będzie mecz o tytuł z Sabalenką. 6:0 z gwiazdą

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Po tym, jak Aryna Sabalenka zameldowała się w finale WTA 500 w Brisbane po ograniu Karoliny Muchovej, liderka rankingu czekała na to, z kim powalczy o obronę tytułu. O prawo gry w decydującym starciu walczyła m.in. Marta Kostiuk. Ukrainka po raz kolejny w tym turnieju zaprezentowała kapitalny poziom, co wywołało uśmiech i radość na twarzy jej polskiej trenerki - Sandry Zaniewskiej. Tenisistka naszych wschodnich sąsiadów w efektownym stylu wyeliminowała z rozgrywek kolejną gwiazdę.

Zawodniczka tenisowa w ciemnym stroju sportowym wykrzykuje z emocji, ściskając rakietę tenisową jedną ręką, na tle kortu i rozmytego napisu Queen’s Australia, wokół widoczna publiczność.
Marta Kostiuk, podopieczna polskiej trenerki Sandry Zaniewskiej, awansowała do finału WTA BrisbaneWilliam WestAFP

Marta Kostiuk znakomicie zainaugurowała sezon 2026. Reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów imponuje podczas turnieju WTA 500 w Brisbane. Najpierw Ukrainka odwróciła losy pojedynku z Julią Putincewą, co wyraźnie dodało jej pewności siebie. Potem przyszło zwycięstwo z aktualną rakietą numer trzy w rankingu - Amandą Anisimovą. Na tym 26. tenisistka kobiecego zestawienia nie poprzestała. Wczoraj wyeliminowała kolejną zawodniczkę z czołowej "10" - Mirrę Andriejewą. Podopieczna Sandry Zaniewskiej triumfowała w starciu z Rosjanką 7:6(7), 6:3, dzięki czemu zapewniła sobie grę w półfinale australijskich zmagań.

    Dzisiaj Ukrainka ponownie zameldowała się na korcie. Tenisistka trenowana przez Polkę zmierzyła się z turniejową "4" - Jessicą Pegulą. Nieznaczną faworytką sobotniego pojedynku była Amerykanka. Na zwyciężczynię tej rywalizacji czekała już Aryna Sabalenka. Obrończyni tytułu pokonała wcześniej Karolinę Muchovą, przerywając serię trzech porażek z rzędu w potyczkach z Czeszką. Kostiuk i Pegula pojawiły się na korcie około godz. 6:00 czasu polskiego. Po regulaminowej rozgrzewce przystąpiły do walki o finał.

      WTA Brisbane: Marta Kostiuk kontra Jessica Pegula w półfinale

      Mecz od początku układał się idealnie po myśli Kostiuk. Na "dzień dobry" utrzymała swoje podanie do zera, a po zmianie stron ruszyła po przełamanie, mimo że Pegula wygrała pierwsze dwie akcje przy swoim serwisie. Od stanu 30-0 dla Amerykanki punkty wędrowały jednak wyłącznie na konto Marty. Zawodniczka plasująca się na 26. miejscu w rankingu wygrała w sumie 13 wymian z rzędu. Dzięki temu w błyskawicznym tempie zaczęła uciekać przeciwniczce. Zaczepny moment dla Jessiki pojawił się dopiero w piątym gemie. Miała nawet break pointa, ale nie zdołała go wykorzystać. Ostatecznie podopieczna polskiej trenerki triumfowała w premierowej odsłonie do zera. Zamieniła trzeciego setbola w przełamanie i wynik 6:0.

        Początek drugiej partii przypominał to, co działo się w środku pierwszej części pojedynku. Dominacja Kostiuk była przytłaczająca. Tym razem Amerykanka zdołała jednak wcześniej zareagować na wydarzenia. Podczas czwartego rozdania Pegula przerwała serię dziewięciu "oczek" z rzędu dla Marty. Od tego momentu sytuacja na korcie nieco się wyrównała. W piątym gemie Jessica próbowała nawet przełamać serwis Ukrainki, znów był break point.

        Ostatecznie reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów przypilnowała sytuacji do końca meczu i utrzymała różnicę przełamania. Dzięki temu Kostiuk wygrała spotkanie 6:0, 6:3 i zameldowała się w finale WTA 500 w Brisbane. Na koniec kamery pokazały uradowaną Sandrę Zaniewską, wyraźnie zadowoloną z dokonania jej podopiecznej. Zobaczymy, na co będzie stać Martę podczas niedzielnego finału z liderką rankingu - Aryną Sabalenką.

        Brisbane (K)
        Półfinały
        10.01.2026
        06:05
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Jan Zieliński po zwycięstwie Polski: Cała drużyna zagrała wspaniale - Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Katarzyna KawaPolsat Sport
        Marta Kostiuk
        Marta KostiukFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
        Jessica Pegula
        Jessica PegulaRICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
        Aryna Sabalenka powalczy o triumf w turnieju WTA 500 w Brisbane
        Aryna Sabalenka powalczy o triumf w turnieju WTA 500 w BrisbanePatrick HAMILTON / AFPAFP

