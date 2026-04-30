Turniej WTA 1000 w Madrycie zaskoczył - to już dziś można śmiało powiedzieć. Do etapu 1/4 finału dostała się tylko jedna z ośmiu najwyżej rozstawionych tenisistek. I byłą to faworytka, obrończyni tytułu - Aryna Sabalenka. Nawet jednak i jej zabrakło w półfinale, sensacyjnie przegrała z Hailey Baptiste, mimo sześciu piłek meczowych.

Na czwartek zaplanowano oba kobiece półfinały - Mirry Andriejewej z Baptiste oraz Marty Kostiuk a Anastazją Potapową. 19-letnia Rosjanka była faworytką, nie zawiodła, choć w końcówce drugiej partii zmarnowała ogromną zaliczkę i niewiele zabrakło, by musiała rozgrywać trzeciego seta. Obroniła dwa setbole, triumfowała w starciu z Amerykanką 6:4, 7:6 (8).

A na późny wieczór zaplanowano spotkanie Marty Kostiuk z Anastazją Potapową. Ta pierwsza ma fenomenalną serię 10 zwycięstw z rzędu na kortach ziemnych - zaczęła ją w Gliwicach, w meczu BJK z Polską. Pokonała wtedy Magdę Linette 6:4, 6:0. A później wygrała WTA 250 w Rouen, wreszcie na Caja Magica nie przegrała nawet seta. Do dziś.

Potapowa z kolei w poprzedni wtorek żegnała się już z rywalizacją - przegrała w finale kwalifikacji z Sinją Kraus, którą zaledwie dwa dni wcześniej w Oeiras rozbiła Maja Chwalińska. I przegrała też losowanie dwóch "szczęśliwych przegranych". Sama przyznała, że już się pakowała, gdy na pół godziny przed spotkaniem ostatniego dnia drugiej rundy wskoczyła w miejsce wycofanej Madison Keys. I została rewelacją turnieju - wyrzuciła ze zmagań m.in. Jelenę Rybakinę.

Kostiuk w tym turnieju imponowała serwisem, ale i grą z końcowej linii. Dziś w pierwszej fazie tego spotkania było niemal dokładnie tak samo. Szybko odskoczyła na 3:0, Potapowa sprawiała wrażenie lekko zaskoczonej. Mało tego, Ukrainka miała dwie piłki na 4:0, co pewnie rozwiązałoby już sprawę tej partii.

Marta Kostiuk, Madryt 2026

Choć reprezentująca od kilku miesięcy Austrię Rosjanka zdołała wygrać tego gema, to jednak w całym secie już jakoś poważniej nie zaistniała. Nie miała wielu szans na returnie, jakością gry odstawała jednak od rozstawionej z "26" rywalki. Po 35 minutach nastąpił koniec tego seta, Kostiuk wygrała go 6:2. A to, co szokowało, to aż 21 niewymuszonych błędów Potapowej.

I gdy wydawało się, że dość szybko poznamy rywalkę Andriejewej w finale, nagle role się odwróciły. To Ukrainka zaczęła popełniać błąd za błędem, zgubiła rytm. Potapowa zaś odjeżdżała, siedzący w jej boksie Tallon Griekspoor się uśmiechał. A było już 5:0, zawodniczka z Austrii serwowała po bajgla. Została jednak przełamana, skończyło się na 6:1.

W Madrycie było już po godz. 23, gdy zaczęły decydującą rozgrywkę. Wszystkiego można się było chyba spodziewać, ale nie tego, że znów mecz całkowicie się odwróci. Teraz to Kostiuk zaczęła grać lepiej, choć trudno powiedzieć, że idealnie. Za to Potapowa myliła się raz za razem. Efekt? 4:0 dla Ukrainki po czterech gemach. I już właściwie było wszystko wyklarowane.

Marta wygrała ten mecz 6:2, 1:6, 6:1, siedząca w jej boksie polska trenerka Sandra Zaniewska pokazała kartę do gry - waleta karo.

A po meczu doszło do tego, czego się spodziewano. I co zapowiedziała Ukrainka.

Marta Kostiuk ani myślała dziękować po meczu Anastazji Potapowej

Już po czwartkowym spotkaniu z Lindą Noskovą przyznała, że nie poda ręki Potapowej, mimo że ta formalnie nie reprezentuje już Rosji. - Jedyną osobą, z którą uścisnęłam dłoń, jest Daria Kasatkina, bo nie tylko wymieniła paszport, ale też otwarcie powiedziała, że nie popiera wojny. Było wielu graczy, którzy zmienili swoją narodowość, ale żaden z nich nigdy nie wyraził sprzeciwu wobec wojny ani wsparcia dla Ukraińców czy czegokolwiek innego. Więc dla mnie to się nie zmienia - powiedziała wtedy.

I idąc w kierunku norweskiej arbiter Julie Kjendlie zwyczajnie ominęła nową reprezentantkę Austrii, nawet nie spojrzała w jej kierunku. Potraktowała ją jak powietrze.

Marta Kostiuk

