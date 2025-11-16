Partner merytoryczny: Eleven Sports

Radość Fissette'a jeszcze zanim skończyła grać Świątek. Szok po meczu mistrzyni US Open

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Tuż przed godz. 17 w niedzielę swój ostatni mecz w tym roku zaczęła Iga Świątek, ale bez trenera Wima Fisstte'a w swoim boksie. Belg miał w tym czasie inne zadania, prowadził swoją reprezentację, pozbawioną największej gwiazdy, do "niemożliwego", czyli awansu do eliminacji kolejnej edycji Billie Jean King Cup. W sobotę jego zespół był punkt od odpadnięcia. A dziś Belgia musiała wygrać z faworytem - Niemcami. Niewiarygodne, czego dokonały: 18-letnia Jeline Vandromme i o trzy lata starsza Hanne Vandewinkel.

Wim Fissette w trakcie meczu Belgii w Ismaning
Wim Fissette w trakcie meczu Belgii w IsmaningBENOIT DOPPAGNE/BELGA MAGNewspix.pl

Polska i Belgia znalazły się wśród 21 zespołów walczących o siedem miejsce w przyszłorocznych eliminacjach BJK Cup - najważniejszych rozgrywek krajowych, zwanych czasem drużynowymi mistrzostwami świata. Finały odbędą się we wrześniu 2026 roku w Shenzhen, wystąpią tam na pewno Chinki. A siedmiu kolejnych uczestników wyłonią właśnie kwietniowe starcia.

Szansę na to miały Polska z Igą Świątek, ale i Belgia prowadzona przez Wima Fissette'a. Po WTA Finals drogi tenisistki i szkoleniowca na kilka tygodni się rozjechały. Belg udał się do swojego kraju, a stamtąd - do Ismaning w Niemczech, gdzie jego zespół grał w turnieju razem z Niemcami i Turcją. Iga zaś ruszyła do Gorzowa na podobne zawody - Biało-Czerwone rywalizowały o awans z Nową Zelandią i Rumunią.

Zobacz również:

Linda Klimovicova
Tenis

Nokaut na oczach Igi Świątek. Spektakularny debiut w polskiej kadrze. "Brawo Linda"

Artur Gac
Artur Gac

    Polki w piątek pokonały zespół z Antypodów 3:0, Belgia swoje pierwsze spotkanie rozegrała dopiero w sobotę. I już była o punkt od pożegnania się o awansie. Nie minęły 24 godziny, a wszystko w magiczny sposób się odwróciło.

    Polska z Igą Świątek w Gorzowie, a Wim Fissette z Belgią za Odrą. Dwa turnieje, ten sam cel wiceliderki rankingu WTA i jej trenera

    A po niej, przed godz. 17 zaczęła swój mecz Iga Świątek. W tym samym czasie Fissette w Ismaning śledził kluczowe chwile dla swojej drużyny.

    W sobotę Belgia była już o włos od wyeliminowania, po dwóch meczach singlowych remisowała z Turcją 1:1, decydował debel. A w nim, w tie-breaku trzeciego seta (sic!) Turczynki miały dwie piłki meczowe. Gdyby choć jedną z nich wygrały, awansowałyby dalej, bo przecież w piątek sensacyjnie pokonały Niemki 2:1. Dzisiejszy mecz Belgia - Turcja byłby więc o "pietruszkę".

    Wim Fissette gratuluje Sofii Costoulas
    Wim Fissette gratuluje Sofii CostoulasVIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG / BELGA VIA AFPAFP

    Belgia dostała jednak drugie życie, Niemki - także. Dziś Fissette do starcia rakiet numer dwa posłał młodziutką Jeline Vandromme, która właśnie dziś obchodziła 18. urodziny. A to czołowa juniorka świata, tegoroczna mistrzyni US Open w tej kategorii. Przeciwko niej do boju wyszła starsza o prawie 14 lat Anna-Lena Friedsam, niegdyś 45. rakieta świata. A i dzisiaj jest o niemal 250 pozycji wyżej od nastolatki z ekipy Fissette'a.

    Zobacz również:

    Linda Klimovicova podczas BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim
    Iga Świątek

    Klimovicova rozgromiła rywalkę, popis w debiucie na BJK Cup. Teraz czas na Świątek

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      Vandromme odniosła jedno z najważniejszych zwycięstw w karierze, choć wcale nie był to dla niej debiut w narodowej kadrze, w kwietniu wygrała równie istotne starcie z Alize Cornet, decydujące o awansie do obecnego etapu. Pokonała Friedsam, która przecież niedawno w challengerze we Włoszech dość pewnie ograła naszą Lindę Klimovicovą. A teraz było 7:6 (0), 2:6, 6:3.

      Belgia była już w połowie drogi, potrzebowała jeszcze jednego zwycięstwa - w singlu lub deblu. Do meczu rakiet numer jeden ruszyła Hanne Vandewinkel, ale nie przeciwko Evie Lys, która zawiodła w piątek, a Elli Seidel. Niemka w piątek ograła Turczynkę Cengiz 6:1, 6:1, w tym roku była m.in. w ćwierćfinale WTA 500 w Seulu. Potrafi bardzo mocno uderzać, ma dopiero 20 lat i spore perspektywy.

      Zobacz również:

      STR/NURPHOTO/NURPHOTO VIA AFP / Artur Gac
      Iga Świątek

      Do Igi Świątek przyjechało małżeństwo znanych profesorów. Z misją specjalną

      Artur Gac
      Artur Gac

        Tymczasem po dziewięciu gemach było 6:0 i 3:0 dla Belgijki, Fissette już zacierał ręce. Niemka odrobiła jednak straty, wyrównała. Jeden set tu wciąż mógł wszystko zmienić. Belgijka wytrzymała presję w swoim gemie serwisowym, objęła prowadzenie 5:4. A Niemka - nie. Została przełamana do 15, skończyło się na 0:6, 4:6. I ogromnej radości Fissette'a - poprowadził drużynę do kolejnego sensacyjnego awansu.

        Niemki zaś spadły z Grupy Światowej pierwszy raz od 2012 roku

        Świątek w tym samym momencie prowadziła 6:2 i 2:0, też była na dobrej drodze do awansu z reprezentacją Polski. I kto wie, może dojdzie do starcia Belgii i Polski w kwietniu przyszłego roku. Iga i jej trener znajdą się wtedy po dwóch stronach barykady.

        Zobacz również:

        Iga Świątek podczas BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim
        Iga Świątek

        Świątek nie dała szans Rumunce na BJK Cup. Polki wygrywają turniej w Gorzowie Wielkopolskim

        Mateusz Stańczyk
        Mateusz Stańczyk
        Mężczyzna w żółtej czapce z daszkiem, ubrany w biały T-shirt, siedzi na trybunach i zamyślony dotyka palcami brody.
        Wim FissetteBENOIT DOPPAGNE AFP
        Dwójka uśmiechniętych tenisistów w sportowych strojach stoi na korcie, trzymając rakiety, za nimi widoczny duży napis World Cup of Tennis.
        Wim Fissette i Jeline Vandromme, juniorska mistrzyni US OpenBENOIT DOPPAGNE/BELGA MAGAFP
        Iga Świątek: Gra dla reprezentacji Polski to zawsze ogromna przyjemność. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja