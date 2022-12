PZT odpowiada na zarzuty ws. nielegalnych premii dla zarządu

Jak twierdzi "Onet", dotarł do dokumentów, które potwierdzają naruszenia prawa w tenisowej centrali. Chodzi o sprawozdanie pięcioosobowej komisji rewizyjnej PZT, badającej finanse związku. Według nich członkowie zarządu mieli wypłacić sobie w 2021 roku 292 tys. 151 zł 60 gr premii, natomiast za kolejny rok było to ok. 318 tysięcy, co zdaniem autorów, jest niezgodne z przepisami, bo w statucie związku pozostaje to kwestia do uregulowania, na co zresztą zwracają przedstawiciele komisji rewizyjnej.