PZT odkrył karty. Co ze Świątek? Oto oficjalny skład Polek na BJK
W dniach 10-11 kwietnia w PreZero Arena w Gliwicach odbędzie się mecz pomiędzy reprezentacją Polski a Ukrainy w kwalifikacjach Billie Jean King Cup. W czwartkowe popołudnie Polski Związek Tenisowy ogłosił oficjalną listę zgłoszonych zawodniczek obu kadr. Czy Iga Świątek wystąpi w ojczyźnie?
Skład Polek na kwietniowe starcie z Ukrainkami prezentuje się następująco:
- Magda Linette
- Maja Chwalińska
- Katarzyna Kawa
- Linda Klimovicova
Nazwisko piątej zawodniczki zostanie podane w późniejszym terminie. Niewykluczone, że będzie nią właśnie Iga Świątek, której wyczekują kibice "Biało-Czerwonych".
Oto skład Ukrainy:
- Elina Switolina
- Marta Kostjuk
- Ołeksandra Olijnykowa
- Nadija Kiczenok
- Ljudmiła Kiczenok
Jak widać, Ukrainki pojawią się w Gliwicach w bardzo mocnym składzie na czele z Kostjuk i Switoliną, z którą Świątek zmierzy się w ćwierćfinale WTA 1000 Indian Wells, w czwartkową noc 12 marca.
Przypomnijmy, rok temu Polki rywalizowały z Ukrainą w Radomiu. Wówczas Maja Chwalińska uległa Elinie Switolinie 6:7, 3:6, natomiast Katarzyna Kawa przegrała z Martą Kostjuk 1:6, 2:6. Na koniec Chwalińska i Martyna Kubka w deblu poległy przeciwko Ljudmile oraz Nadiji Kiczenok 6:7, 6:7. Miejmy nadzieję, że tym razem naszym zawodniczkom pójdzie zdecydowanie lepiej.
Stawką kwietniowego meczu jest awans do finałowego turnieju Billie Jean King Cup, który odbędzie się w Chinach, we wrześniu. W zawodach udział weźmie siedem najlepszych kadr narodowych oraz ekipa gospodyń.