PZT odkrył karty. Co ze Świątek? Oto oficjalny skład Polek na BJK

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W dniach 10-11 kwietnia w PreZero Arena w Gliwicach odbędzie się mecz pomiędzy reprezentacją Polski a Ukrainy w kwalifikacjach Billie Jean King Cup. W czwartkowe popołudnie Polski Związek Tenisowy ogłosił oficjalną listę zgłoszonych zawodniczek obu kadr. Czy Iga Świątek wystąpi w ojczyźnie?

Iga Świątek w białej czapce i stroju z polskim emblematem, podczas zawodów, rozmyte światła w tle
Reprezentantki Polski z Igą Świątek na czele poznały potencjalne rywalki w półfinale BJK Cup Finals 2024FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP

Skład Polek na kwietniowe starcie z Ukrainkami prezentuje się następująco:

  • Magda Linette
  • Maja Chwalińska
  • Katarzyna Kawa
  • Linda Klimovicova

Nazwisko piątej zawodniczki zostanie podane w późniejszym terminie. Niewykluczone, że będzie nią właśnie Iga Świątek, której wyczekują kibice "Biało-Czerwonych".

Oto skład Ukrainy:

  • Elina Switolina
  • Marta Kostjuk
  • Ołeksandra Olijnykowa
  • Nadija Kiczenok
  • Ljudmiła Kiczenok
Iga Świątek/Casper Ruud - Jelena Rybakina/Taylor Fritz. WIDEOPolsat Sport

Jak widać, Ukrainki pojawią się w Gliwicach w bardzo mocnym składzie na czele z Kostjuk i Switoliną, z którą Świątek zmierzy się w ćwierćfinale WTA 1000 Indian Wells, w czwartkową noc 12 marca.

Przypomnijmy, rok temu Polki rywalizowały z Ukrainą w Radomiu. Wówczas Maja Chwalińska uległa Elinie Switolinie 6:7, 3:6, natomiast Katarzyna Kawa przegrała z Martą Kostjuk 1:6, 2:6. Na koniec Chwalińska i Martyna Kubka w deblu poległy przeciwko Ljudmile oraz Nadiji Kiczenok 6:7, 6:7. Miejmy nadzieję, że tym razem naszym zawodniczkom pójdzie zdecydowanie lepiej.

Stawką kwietniowego meczu jest awans do finałowego turnieju Billie Jean King Cup, który odbędzie się w Chinach, we wrześniu. W zawodach udział weźmie siedem najlepszych kadr narodowych oraz ekipa gospodyń.

Zobacz również:

Denis Załęcki
MMA

Głośno o sensacyjnym powrocie Denisa Załęckiego do FAME MMA. Znany zawodnik reaguje. "Ja bym chciał"

Patryk Górski
Patryk Górski
Iga Świątek i Katarzyna Kawa walczyły o awans dla Polek do półfinału BJK Cup Finals 2024
Iga Świątek i Katarzyna Kawa walczyły o awans dla Polek do półfinału BJK Cup Finals 2024Jorge Guerrero / AFPAFP
Iga Świątek i Katarzyna Kawa walczyły o awans dla Polek do finału BJK Cup Finals 2024
Iga Świątek i Katarzyna Kawa walczyły o awans dla Polek do finału BJK Cup Finals 2024Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Kapitan Dawid Celt wybrał skład na mecz Polska - Włochy, na korcie zobaczymy m.in. Igę Świątek
Kapitan Dawid Celt wybrał skład na mecz Polska - Włochy, na korcie zobaczymy m.in. Igę ŚwiątekFOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Novak Djokovic - Jack Draper. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja