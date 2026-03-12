PZT odkrył karty. Co ze Świątek? Oto oficjalny skład Polek na BJK

Skład Polek na kwietniowe starcie z Ukrainkami prezentuje się następująco:

Magda Linette

Maja Chwalińska

Katarzyna Kawa

Linda Klimovicova

Nazwisko piątej zawodniczki zostanie podane w późniejszym terminie. Niewykluczone, że będzie nią właśnie Iga Świątek, której wyczekują kibice "Biało-Czerwonych".

Oto skład Ukrainy:

Elina Switolina

Marta Kostjuk

Ołeksandra Olijnykowa

Nadija Kiczenok

Ljudmiła Kiczenok

Jak widać, Ukrainki pojawią się w Gliwicach w bardzo mocnym składzie na czele z Kostjuk i Switoliną, z którą Świątek zmierzy się w ćwierćfinale WTA 1000 Indian Wells, w czwartkową noc 12 marca.

Przypomnijmy, rok temu Polki rywalizowały z Ukrainą w Radomiu. Wówczas Maja Chwalińska uległa Elinie Switolinie 6:7, 3:6, natomiast Katarzyna Kawa przegrała z Martą Kostjuk 1:6, 2:6. Na koniec Chwalińska i Martyna Kubka w deblu poległy przeciwko Ljudmile oraz Nadiji Kiczenok 6:7, 6:7. Miejmy nadzieję, że tym razem naszym zawodniczkom pójdzie zdecydowanie lepiej.

Stawką kwietniowego meczu jest awans do finałowego turnieju Billie Jean King Cup, który odbędzie się w Chinach, we wrześniu. W zawodach udział weźmie siedem najlepszych kadr narodowych oraz ekipa gospodyń.

Iga Świątek i Katarzyna Kawa walczyły o awans dla Polek do półfinału BJK Cup Finals 2024 Jorge Guerrero / AFP AFP

Iga Świątek i Katarzyna Kawa walczyły o awans dla Polek do finału BJK Cup Finals 2024 Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kapitan Dawid Celt wybrał skład na mecz Polska - Włochy, na korcie zobaczymy m.in. Igę Świątek FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

