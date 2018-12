Puchar Hopmana: Wygrane Niemiec i Szwajcarii, udany początek sezonu Rogera Federera

Tenisowe reprezentacje Niemiec i Szwajcarii odniosły zwycięstwa drugiego dnia Pucharu Hopmana, nieoficjalnych mistrzostw globu drużyn mieszanych w Perth. W drugiej ekipie, triumfatorów poprzedniej edycji, zaprezentował się Roger Federer, który udanie zaczął sezon zdobywając punkt w meczu z ekipą Wielkiej Brytanii.

Federer w ostatnich latach udział w Pucharze Hopmana traktuje jako przygotowanie do Australian Open. Pomysł się sprawdza, bo słynny zawodnik z Bazylei triumfował w wielkoszlemowych zmaganiach w Melbourne w latach 2017-18.



37-letni Szwajcar w niedzielę rozegrał pierwszy mecz nowego sezonu - w rywalizacji singlowej bez problemu pokonał młodszego o 14 lat Camerona Norrie 6:1, 6:1.



"To świetny początek, ale przede mną jeszcze długa droga - zarówno tu, w Perth, jak i potem w Melbourne. Cieszę się, że dobrze się czuje i zagrałem dziś wspaniały mecz" - podkreślił Federer.



Później partnerująca mu Belinda Bencic także uporała się bez straty seta z Katie Boulter 6:2, 7:6 (7-0), a następnie przypieczętowali triumf w pojedynku mikstów.



Był to pierwszy mecz Szwajcarów w grupie B. Brytyjczycy zaś dzień wcześniej wygrali z Grekami 2:1. Na włączenie się do rywalizacji czekają wciąż Amerykanie z Sereną Williams w składzie.



Kilka godzin wcześniej w niedzielę Niemcy pokonali w gr. A Hiszpanów 3:0. Zwycięzcy postawili na swoje pierwsze rakiety - Angelique Kerber i Alexandra Zvereva. Z kolei kraj z Półwyspu Iberyjskiego reprezentowali Garbine Muguruza i David Ferrer. Oba spotkania singlowe zakończyły się w trzech setach. Kerber zrewanżowała się Hiszpance za niepowodzenie w pięciu wcześniejszych ich pojedynkach. W grze podwójnej Niemcy zwyciężyli w dwóch partiach.



W sobotę w grupie A Australia wygrała z Francją 2:1.



Zespoły rywalizujące w Pucharze Hopmana są podzielone na dwie grupy, których triumfatorzy awansują do finału. Każde spotkanie składa się z dwóch pojedynków singlowych oraz jednego w grze mieszanej.





Wyniki Pucharu Hopmana:



grupa A



Niemcy - Hiszpania 3:0





Alexander Zverev - David Ferrer 6:4, 4:6, 7:6 (7-0)

Angelique Kerber - Garbine Muguruza 6:2, 3:6, 6:3

Kerber, Zverev - Muguruza, Ferrer 4:2, 4:3 (5-3)

grupa B



Szwajcaria - Wielka Brytania 3:0