Polscy tenisiści zostali umieszczeni dopiero w Grupie III Pucharu Davisa. Krajowa federacja liczyła na miejsce w Grupie II, a wcześniej przegrała apelację o prawo gry na jeszcze wyższym poziomie tych zreformowanych ostatnio rozgrywek.

Zdjęcie Kibice podczas meczu Polska - Argentyna w Gdańsku /Wojciech Stróżyk /East News

W poniedziałek światowa federacja (ITF) opublikowała listę drużyn Grupy I i II. Nie ma na niej Polski i jak poinformował współpracujący z PZT redaktor naczelny magazynu "Tenisklub" Adam Romer oznacza to, że "Biało-Czerwoni" będą rywalizowali o szczebel niżej.

Wprawdzie w poprzednim schemacie rozgrywek zapewnili sobie awans do Grupy I, to jednak reforma przyniosła podział według nowych zasad, a decydujące znaczenie miał ranking. Polska na światowej liście zajmuje dopiero 69. miejsce. Tak niska pozycja to w dużym stopniu efekt kary nałożonej na PZT za nieprzepisowo szybką nawierzchnię w meczu z Argentyną w Gdańsku w Grupie Światowej w 2016 roku. Wówczas ITF odebrała Polakom 2000 punktów rankingowych.

PZT wnioskował o uchylenie kary, argumentując, że gdy ITF ją nakładała, nie było jeszcze wiadomo, jak wielkie będzie znaczenie rankingu w 2019 roku. Apelacja została jednak odrzucona i Polakom przyjdzie rywalizować na niskim poziomie.

"Biało-Czerwoni" w połowie września ubiegłego roku wygrali w Kluż-Napoce z Rumunią 3-2 w meczu 3. rundy Grupy II strefy euro-afrykańskiej i zapewnili sobie przepustkę na wyższy poziom. Później jednak nastąpiła reforma rozgrywek. Elita rywalizuje w turnieju, którego pierwsza edycja odbędzie się w listopadzie w Madrycie. Pozostałe drużyny zostały podzielone na poszczególne grupy.