Puchar Davisa. Łukasz Kubot i Jan Zieliński przegrywają. Polska - Japonia 0-3

Rezultat debla to niespodzianka. Przed meczem można było liczyć na to, że w tej rywalizacji Polacy zdobędą punkt. Wcześniej swoje spotkania w Bourbon Beans Dome w Miki przegrali singliści - Daniel Michalski i Kacper Żuk.

Zieliński i Kubot byli faworytami. Pewnie wygrywają pierwszego seta

Japończycy wyraźnie lepsi w końcówce meczu

Rozstrzygająca partia była remisowa. Obie pary wygrały po jednym gemie serwisowym rywali. O wyniku meczu zdecydował tie-break. Niespodziewanie lepsi okazali się dużo mniej doświadczeni Japończycy. Zieliński z Kubotem przegrywali długie wymiany, mylili się przy siatce, nie znaleźli sposobu, by pokonać ambitnych Japończyków.

We wrześniu mecz o utrzymanie w Grupie Światowej I

Polska przegrała drugi rok z rzędu mecz o to, by awansować szczebel wyżej i grać o prawo występu w kwalifikacjach do finałowego turnieju Pucharu Davisa.