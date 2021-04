Puchar Billie Jean King. Celt: Stać nas na grę z najlepszymi

„Stać nas na to, by grać z najlepszymi. Skupiamy się na postawieniu kropki nad i” - powiedział kapitan kadry polskich tenisistek Dawid Celt przed meczem z Brazylią w kwalifikacjach Billie Jean King, który w piątek i sobotę odbędzie się w bytomskiej hali.

Polki zagrają bez najwyżej sklasyfikowanych w światowym rankingu Igi Świątek i Magdy Linette.

"Nie wszystko biegnie tak, jak powinno. Jeżeli chodzi o przygotowania na korcie, to z każdym dniem jest lepiej. Zapoznajemy się z nawierzchnią, z treningu na trening zawodniczki grają coraz lepiej. Mam nadzieję, że w piątek będą dobrze przygotowane" - ocenił.

Przyznał, że mecz z Brazylią stanowi duże wyzwanie.

"To zwieńczenie kilkuletniej pracy. Wygrzebaliśmy się z tenisowych zaświatów, mamy szansę, żeby zagrać na zapleczu Grupy Światowej, odetchnąć, bo wtedy jeden mecz będzie nas dzielił od niej. W optymalnym składzie mamy bardzo ciekawą drużynę, która może bić się o najlepsze rzeczy na świecie. Wierzę w ten zespół, który jest w Bytomiu, wierzę w te zawodniczki. Presja będzie większa, bo gramy u siebie, a wszyscy oczekują od nas zwycięstwa. Mam nadzieję, że to dźwigniemy" - dodał.

Podkreślił, że biało-czerwone potrzebują dwóch wygranych meczów (pierwszy z Brazylią), by awansować do turnieju finałowego.

"Jesteśmy na dobrej drodze, ale to nie będzie łatwy mecz. Szanujemy rywalki, wiemy, że są bardzo waleczne. Tutaj trzeba będzie włożyć dużo sił i serca" - zauważył.

O tym, że w Bytomiu zabraknie Świątek, wiadomo było wcześniej. Tydzień przed zawodami okazało się, że nie zagra też Linette. Zastąpiła ją debiutująca w reprezentacji Weronika Falkowska.

"Bardzo cieszę się z powołania. To jest zaszczyt i przyjemność reprezentować nasz kraj. W listopadzie miałam okazję wziąć udział w przedsezonowym zgrupowaniu kadry w Zielonej Górze i miło wspominam ten czas. Teraz mogę być w drużynie w bardzo ważnym spotkaniu i wierzę, że będę mogła przyczynić się do zwycięstwa iawansu" - powiedziała zawodniczka.

Kadrę na mecz z Brazylią tworzą Urszula Radwańska, Katarzyna Kawa, Falkowska i Paula Kania-Choduń.

Kawa przyjechała do Bytomia w niedzielę, jak cała ekipa, ale treningi mogła rozpocząć dopiero w środę. Miała bowiem najpierw pozytywny wynik testu na koronawirusa, potem nieokreślony, wreszcie - negatywny.

W lutym 2020 Polki w turnieju Grupy I w Luksemburgu pokonały Słowenię (2-1), Turcję (3-0) i Szwecję (2-0), co dało im awans do fazy play off. Mecz z Brazylijkami został z powodu pandemii koronawirusa przełożony o rok. Wygrana pozwoli biało-czerwonym wystąpić w przyszłorocznych kwalifikacjach do finałowego turnieju Billie Jean King Cup (poprzednio Fed Cup) w Budapeszcie, z udziałem najlepszych 12 zespołów świata.

